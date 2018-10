Auch der zweite Krisenindikator zieht an, der Goldpreis. Mit dem jüngsten Anstieg auf 1230 Dollar hat Gold den seit April bestehenden Abwärtstrend beendet. Damit muss jetzt nicht die große Goldhausse vor der Tür stehen, doch Notierungen um 1250 bis 1270 Dollar sind in den nächsten Wochen schon möglich.



Dritter Krisenindikator ist der Bund Future, also öffentliche deutsche Anleihen. Bunds sind in den vergangenen Wochen wegen der steigenden Zinsen gesunken. Doch wenn sich die Situation an den Märkten zuspitzt, zählt die generelle Sicherheit mehr als die Furcht vor zinsbedingten Kursrückgängen. Deshalb ist der Bund Future in den vergangenen Tagen auch gestiegen, obwohl er im großen Umfeld der Zinswende eigentlich hätte sinken müssen.