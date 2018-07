So unspektakulär sich die Zinspolitik in Europa darstellt, so brisant ist derzeit die Entwicklung an den Währungsmärkten. Von April bis Mai hat der Euro innerhalb weniger Wochen zehn Cent gegenüber dem Dollar verloren. Damit beendete er nicht nur den steilen, seit Anfang 2017 bestehenden Aufwärtstrend; er kam auch gefährlich nahe wieder an die alte Ausbruchszone um 1,15 Dollar, die zweieinhalb Jahre lang die Obergrenze seiner Schwankungen darstellte. Eigentlich hätte der Euro mit seinem veritablen Anstieg über die 1,15er-Grenze ein neues, starkes Zeitalter einleiten können. Ist diese Neubewertung des Euro nun passé, droht der Rückfall in den alten Schwäche-Modus?