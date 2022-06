Für den Dax bedeutet das: Der extreme Pessimismus, der in der ersten Maihälfte an den Börsen vorherrschte, hat sich mittlerweile in den Bereich „Furcht“ abgeschwächt. Zudem sind vor allem bei vielen schwer gedrückten Dax-Werten (BASF, Puma, Covestro, Adidas, Continental) Erholungsbewegungen in Gang gekommen, die selbst unter kurzfristiger Perspektive noch etwas Luft haben. Die im Dax besonders wichtigen Autowerte – vor allem Mercedes und BMW – sind mittlerweile analytisch günstig und kurstechnisch stabil. Schwergewichte wie Linde und die Deutsche Telekom zeigen weiterhin nach oben. Bei Siemens gibt es vielversprechende Ansätze, das wichtige Kursniveau zwischen 110 und 120 Euro zu verteidigen; bei SAP wäre die Überwindung der Marke um 95 Euro wichtig.