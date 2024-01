Für ein solches Szenario spricht etwa die Entwicklung an den Bondmärkten. Noch kurz vor dem jüngsten Statement der EZB kletterte die Rendite für zehnjährige Bundespapiere, das wichtigsten Barometer europäischer Anleihen, bis auf 2,37 Prozent – danach ging es schlagartig auf 2,25 Prozent in den Keller. Dieser Rutsch, der nahtlos in die Entwicklung der Bundrenditen passt, macht aus der Anstiegsphase seit Dezember nun eine Zwischenerholung. Das bedeutet: Die größere Abwärtsbewegung der Renditen, die im Oktober vom Top aus von fast 3,0 Prozent begann, könnte nun in eine weitere Abwärtsphase übergehen. Zumindest ein Rückgang in den Bereich zwischen 2,0 bis 1,8 Prozent könnte bis ins Frühjahr bevorstehen.