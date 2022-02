Die Meldungen, die von der Lage in Russland und der Ukraine an der Börse eintreffen, treiben Anleger hin und her: Während der amerikanische Präsident Joe Biden mit einem russischen Angriff in den nächsten Tagen rechnet, schüren die Aussichten auf ein baldiges Treffen der Außenminister Russlands und der USA die Hoffnung auf eine friedliche Lösung. Diese Unentschiedenheit spiegelt sich in den zentralen Barometern der Finanzwelt wider: Die Renditen für zehnjährige amerikanische Staatsanleihen haben seit Verschärfung der Krise mit Russland ihren Steigflug unterbrochen und sind in eine Schaukelpartie zwischen 1,95 und 2,06 Prozent übergegangen. Grund dafür sind Investorenkäufe amerikanischer Staatsanleihen, die in Krisenzeiten als sicherer Hafen gelten. Bei den Renditen für zehnjährige Bundesanleihen liegt die Bandbreite der Renditen derzeit zwischen 0,20 und 0,32 Prozent.