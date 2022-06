Unter den Dax-Werten und großen Unternehmen hierzulande hat keines in den vergangenen Jahrzehnten so langfristige Wachstumsraten erzielt wie SAP. Doch der Wandel vom klassischen Verkäufer von Programmlizenzen zur Vermietung von Software via Cloud, den das Unternehmen nun eingeschlagen hat, verläuft langwierig und holprig. SAP profitiert damit zwar von einem Megatrend, der durch die aktuellen Turbulenzen noch angetrieben wird. So ist Software für das Management von Lieferketten, das Supply Chain Management, derzeit besonders gefragt; und SAP ist hier mit seinen Kernprodukten Weltspitze. Dennoch laufen die Kosten aus dem Ruder. Qualifiziertes Personal, Investitionen in Infrastruktur, Aktienoptionen und dann noch der teure Rückzug aus Russland drücken auf die operativen Zahlen. Dazu kommt die Wirkung steigender Zinsen, die das zuletzt starke Finanzergebnis wieder schwächer ausfallen lassen könnten. Schon im ersten Quartal hatte SAP mit nur 632 Millionen Euro Nettogewinn einen herben Rückgang hinnehmen müssen.