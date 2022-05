Riedls Dax-Radar Zeitenwende an der Börse

Fazit für den Dax: Trotz zuletzt hektischer Turbulenzen an den amerikanischen Aktienmärkten kann sich der Dax derzeit noch über der wichtigen Kurszone zwischen 13.600 bis 13.800 Punkten halten. Damit besteht weiterhin die Chance, dass er noch einmal eine Erholungsrally startet, die bis in den Bereich um 15.000 Punkte gehen könnte. Allerdings, eine nachhaltige Bodenbildung im Dax dürfte das noch nicht werden. Die erheblichen Risiken um Inflation, Konjunktur und Geopolitik hat der Dax noch nicht verarbeitet. Bei 90 Prozent der Dax-Aktien verlaufen die aktuellen Notierungen unterhalb der 200 Tagelinie. Das ist mittelfristig betrachtet eine hochdynamische und sehr stabile Baisse. Wenn die Grundrichtung an den Märkten nach oben zeigt, kann es sich in solchen Phasen durchaus lohnen, immer wieder antizyklisch zu kaufen – nach dem Motto: buy the dip. Die drohende Zeitenwende an den Börsen aber mahnt, hierbei erst einmal lieber vorsichtig zu bleiben.



