Riedls Dax-Radar Ziele der Dax-Rally – und Risiken für 2024

In den Augen der Börse verfestigt sich ein positives Szenario: Wenn es jetzt im November und aller Voraussicht nach auch zur Sitzung am 13. Dezember keine Zinserhöhung mehr gibt, ist die Bahn frei für eine klassische Jahresendrally. Um so mehr, da die Börsen in den vergangenen Wochen schwer verloren haben und die Stimmung auf einen Tiefpunkt gekippt war. Der Fear- and Greedindex von CNN hatte Anfang Oktober mit einem Stand von 20 den Bereich extremer Angst erreicht; ein Signal, für ein Tief der Anlegerstimmung, die danach eigentlich nur besser werden kann.