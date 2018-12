Verbunden mit dieser Enttäuschung ist vor allem die Angst vor einer inversen Zinsstruktur. Invers ist eine Zinsstrukturkurve dann, wenn es für kürzere Anlagen mehr Zinsen gibt als für längere. Und da wird es in Amerika immer knapper: Für zweijährige und für fünfjährige Staatsanleihen sind die Renditen mit 2,7 Prozent schon gleich hoch, für zehnjährige gibt es mit 2,8 Prozent nur noch einen Schnaps mehr.



Invers ist die US-Zinsstrukturkurve also noch nicht. Doch sollten an den Kapitalmärkten, am langen Ende, die Renditen weiter nachgeben und am kurzen Ende (das von den Notenbanken bestimmt wird) durch weitere Zinserhöhungen steigen, wird die Kurve invers. Darin spiegelt sich die Gefahr wider, dass die langfristigen Erwartungen pessimistischer sind als die kurzfristigen, also ein Wirtschaftsabschwung wahrscheinlicher wird.