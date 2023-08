Die jüngste Enttäuschung an der Börse ist besonders groß, weil Siemens ausgerechnet in seinem hoffnungsstarken Geschäft digitale Industrieautomation nun schwächer als erwartet vorankommt. Ebenfalls enttäuschend ist, dass die eigentlich clevere Abspaltungsstrategie (an der erfolgreichen Medizintechnik ist Siemens zu 75 Prozent beteiligt, an der problematischen Energietechnik aber nur zu 35 Prozent) nun nicht mehr in so hellem Licht erscheint: Die Medizintechnik erleidet ebenfalls einen unerwarteten Rückschlag; und beim Energieableger finden die Probleme um die Altlasten der spanischen Windkrafttochter Gamesa einfach kein Ende.