Zehnjährige Bundesanleihen rentieren derzeit mit weniger als 0,4 Prozent. Der seit Februar bestehende Abwärtstrend der Renditen hält unverändert an. Am Kapitalmarkt zeichnet sich ein Szenario ab, bei dem die Zinsen (entgegen der vielfach erwarteten Zinswende nach oben) nun sogar wieder sinken könnten. Damit wären die 0,8 Prozent bei Bundesanleihen Anfang des Jahres erst einmal das Zinshoch gewesen. Sollten die Bund-Renditen in den nächsten Wochen sogar unter 0,25 Prozent rutschen, könnte es am Kapitalmarkt einen erneuten Anlauf in Richtung Nullzinsen geben.