Am US-Anleihemarkt kam es sogar zu einem neuen, langjährigen Renditehoch. Am 22. August ist die Rendite zehnjähriger amerikanischer Staatsbonds, das wichtigste Barometer der internationalen Anleihemärkte, bis auf 4,36 Prozent gestiegen. Zuletzt hatten die Renditen am 21. Oktober 2022 im Tagesverlauf bei 4,34 Prozent ein Hoch markiert. Auch wenn der neue Ausbruch damit noch nicht nachhaltig ist, bedrohlich sieht die jüngste Dynamik schon aus. Ein nachhaltiger Anstieg über die bisherigen Hochpunkte hinaus, also ab 4,4 bis 4,5 Prozent, könnte dann eine längere Kletterpartie bis in den Bereich um knapp über fünf Prozent einleiten. Hier lagen die Renditespitzen der Jahre 2006 bis 2007.