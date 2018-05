Riedls Dax-Radar: Zwischen Zinsgefahr und Schwellenländer-Risiko

Nur nicht bei der Zinspolitik. Zehnjährige Bundesanleihen bringen gerade einmal 0,6 Prozent. Realistischer als die Zinsen in Europa entwickeln sich die Zinsen in den USA. Mit 3,1 Prozent haben die zehnjährigen US-Staatsanleihen nun das letzte mittelfristige Hoch vom Jahreswechsel 2013/2014 hinter sich gelassen. Führende US-Banker sprechen davon, dass die Renditen auf vier Prozent steigen könnten. Zur Wirtschaft in den USA würde das passen. Sie ist robust und steuert in diesem Jahr auf ein Wachstum von etwa 2,5 Prozent zu. Ein mittlerer Wert, der gut ist für den Aufwärtstrend an den Börsen, weil er stabile Wachstumsaussichten ohne Überhitzung verspricht.