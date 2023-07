Riester-Reform: Ein ETF-Sparplan für alle – das würde reichen

Im Koalitionsvertrag steht der Satz: „Wir werden das bisherige System der privaten Altersvorsorge grundlegend reformieren.“ So wie es gerade aussieht, wird die Bundesregierung dieses Versprechen nicht einhalten. Denn die Vorschläge einer Expertengruppe, die das Bundesfinanzministerium in dieser Woche vorgestellt hat, beinhalten zwar auch sinnvolle Ideen, insgesamt drohen sich Sparer aber in einem Dschungel von Angeboten und Begrifflichkeiten zu verirren.