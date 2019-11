Risikoinvestment Was der Prospekt von Saudi Aramco über die Risiken zum Börsengang verrät

Der Börsengang des weltgrößten Ölkonzerns könnte das höchste Neuangebot an Aktien aller Zeiten werden. Analysten schätzen den Wert in einer breiten Spanne von 1,2 bis 2,3 Billionen Dollar. Schon im unteren Bereich der Spanne wäre Saudi Aramco auf einen Schlag wertvoller als die teuersten börsennotierten Firmen Apple, Microsoft oder Amazon. Angeblich sollen bis zu zwei Prozent der Aktien an die Saudische Börse, ein Viertel davon wiederum an Privatanleger. Zwei Prozent würden in der Mitte der Schätzungen über 30 Milliarden Dollar an Emissionsvolumen bedeuten und damit mehr als der bisher größte Börsengang. Den Rekord hält noch der chinesische Internetgigant Alibaba, der 2014 rund 25 Milliarden Dollar einspielte.



Start am 17. November, Preis am 4. Dezember



Wie viele Aktien es zu welchem Preis geben wird, ist noch nicht bekannt. Die Werbetour startet am 17. November. Privatanleger dürfen dann bis zum einschließlich 28. November zeichnen, so der Stand der Dinge. Profianleger sollen bis 4. Dezember Zeit haben. Dann soll auch der Verkaufspreis der Aktien festgelegt werden.