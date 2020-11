Risikokapital Özil dribbelt nach Kalifornien

Class Global 5 wurde erst vor zwei Jahren gegründet von Joel Ayala, Zach Finkelstein und Jonathan Krause. Ayala hat in Harvard Wirtschaft studiert und ist mit insgesamt vier Jahren Erfahrung ein Greenhorn in der Venture-Capital-Branche. Finkelstein hat Kunst studiert und ist bereits seit acht Jahren im Risikokapitalbereich unterwegs. Das Magazin „Forbes“ kürte ihn 2016 zu den 30 beachtenswertesten Personen der unter 30-Jährigen in der US-Venture-Capital-Szene. Das Trio komplettiert der Jurist Krause, der ein Jahrzehnt Berufserfahrung hat. Özil passt mit seinen 32 Jahren altersmäßig gut in die Truppe. Er soll Class 5 dabei unterstützen, Risikokapital für Online-Startups in Schwellenländern einzusammeln.