Rocket Internet-Beteiligung: Modehändler GFG sorgt bei Börsendebüt für Ernüchterung

Die 2011 gegründete GFG mit Sitz in Luxemburg betreibt Internet-Modeauftritte wie Lamoda in Russland, Namshi im Nahen Osten, Dafiti in Südamerika, Jabong in Indien und Zalora in Südostasien und will damit den Erfolg von Zalando in Deutschland wiederholen. Bei einem Umsatz von 1,16 Milliarden Euro erwirtschaftete die GFG 2018 einen Verlust von 202 Millionen Euro. Schwarze Zahlen sind vorerst nicht in Sicht, Wachstum genießt Priorität.