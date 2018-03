Rocket Internet: Kinnevik begründet Anteilsverkauf mit Interessenkonflikt

Die Start-up-Fabrik Rocket Internet ist unter anderem an dem Kochbox-Versand Hello Fresh und dem Essenslieferanten Delivery Hero beteiligt. „Das Investment in Rocket war fantastisch“, sagte Andersson von Kinnevik der Zeitung. „Wir haben unseren Einsatz versechsfacht.“ Bei den Beteiligungen, die ihnen gemeinsam gehörten, arbeiteten sie weiter zusammen, sagte der Manager. Das sei „eine gute Partnerschaft“. Investiert haben beide etwa in den aufs Wohnen spezialisierten Shopping-Club Westwing und den Online-Möbelhändler Home24.