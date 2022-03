Rohstoffaktien Anlegertipp: Vergesst Nickel, kauft Kupfer

Von der Aluminium-Rally profitiert unter anderem die britische Rio Tinto (ISIN: GB0007188757). Denn sie deckt alle wichtigen Schritte der Aluminium-Produktion ab, von der Bauxit-Mine, über Raffinerien bis hin zu den Schmelzen. Rio Tinto gehört zu den Rohstoffaktien, die nach der zwischenzeitlichen Korrektur in der ersten Märzhälfte, wieder im Aufwärtstrend sind: seit 14. März plus zwölf Prozent. Rio Tinto will die restlichen 49 Prozent am kanadischen Minenkonzern Turquoise Hill übernehmen. Bereits jetzt halten die Briten knapp 51 Prozent. Mit der kompletten Übernahme könnte Rio Tinto seine Kupferproduktion um 23 Prozent erhöhen.