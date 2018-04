Rohstoffe: 3 Risiken, die den Ölpreis in die Höhe treiben könnten

Während sich seit Juni 2017 die Ölpreise um 43 Prozent verteuert haben, sind die Benzinpreise etwa in Deutschland nur um 2,2 Prozent auf 1,37 Euro je Liter Superbenzin gestiegen – was nicht zuletzt daran liegt, dass die Ölpreise nur rund 40 Prozent an den Benzinpreisen ausmachten.