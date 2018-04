Rohstoffe: Angst vor Syrien-Eskalation treibt Ölpreis auf Drei-Jahres-Hoch

Noch bis mindestens Ende 2018 wollen die Opec und ihre Partner an der Förderkürzung festhalten. Die Internationale Energieagentur fürchtet offenbar, dass das Überangebot am Markt in ein deutliches Angebotsdefizit umschlagen könnte. Zwar steige die Ölproduktion in den USA weiter, doch das allein genüge nicht, „um mich zu beruhigen, dass es auch in Zukunft eine ausreichende Produktion geben wird“, sagte IEA-Chef Fatih Birol am Mittwoch am Rande des International Energy Forum im indischen Neu-Delhi.