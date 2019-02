 Rohstoffe: Deutschland hat seine Ölimporte aus den USA offenbar stark erhöht

BerlinDie Bedeutung der USA als deutscher Öllieferant hat einem Magazinbericht zufolge stark zugenommen. 2018 wurden in den Vereinigten Staaten rund 3,9 Millionen Tonnen Rohöl gekauft und damit viermal so viel wie im Jahr zuvor, wie der „Spiegel“ am Freitag vorab unter Berufung auf das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle berichtete.