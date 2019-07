Rohstoffe: Ölpreise erholen sich etwas von Vortagesverlusten

Am Mittwochabend hatten Sorgen um einen konjunkturellen Abschwung in wichtigen Industriestaaten die Ölpreise belastet. Der US-Ölpreis war in kurzer Zeit um etwa zwei Dollar je Barrel abgerutscht. Marktbeobachter verwiesen unter anderem auf schwache Konjunkturdaten aus der amerikanischen und der deutschen Industrie. Diese hätten am Ölmarkt Bedenken vor einer zu schwachen Nachfrage nach Rohöl geschürt.