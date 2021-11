Rohstoffe Ölpreise fallen auf Monatstief – USA sprechen mit anderen Ländern über Anzapfen von Ölreserven

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Verluste ausgeweitet. In der Nacht fielen die Preise für Nordseeöl und US-Rohöl auf einmonatige Tiefstände. Ein Barrel der Nordseesorte Brent verbilligte sich am Donnerstag zeitweise um mehr als ein Prozent auf 79,28 Dollar. US-Öl WTI fiel um 1,4 Prozent auf 77,50 Dollar pro Fass.