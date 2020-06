Rohstoffe Ölpreise fallen leicht – Förderstreit im Fokus

Die Rohölbestände in den USA waren laut Daten vom Mittwochabend in der vergangenen Woche überraschend gefallen. Die Ölpreise profitierten davon aber nicht. Händler verwiesen auf die deutlich gestiegenen Destillatebestände (Heizöl, Diesel). Die Nachfrage nach Diesel fiel laut Energieministerium auf den tiefsten Stand seit 21 Jahren. Die Daten zeigen, dass die Nachfrage nach Ölprodukten nicht so anzieht, wie von vielen erwartet.