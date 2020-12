Rohstoffe Ölpreise geben etwas nach

Marktbeobachter erklärten die fallenden Ölpreise mit der jüngsten Entwicklung der Lagerbestände an Benzin in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen vergleichsweise starken Anstieg der Benzinreserven um 6,44 Millionen Barrel verzeichnet hat.