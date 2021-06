Rohstoffe Ölpreise geben weiter nach

An den wesentlichen Preistreibern hat sich in den vergangenen Wochen wenig geändert. Für Zuversicht sorgen die Corona-Impfungen in vielen Ländern und die weniger angespannte Viruslage in den USA, China und Europa. Begrenzt werden die Preissteigerungen durch die Corona-Situation in großen Verbrauchsländern wie Indien.