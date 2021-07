Rohstoffe Ölpreise kaum verändert vor dem Treffen der Opec plus

Hintergrund sind Differenzen zwischen den beiden Ölriesen Saudi-Arabien und Russland. Während die Saudis für ein vorsichtiges Vorgehen plädieren, wollen die Russen die Förderung offenbar stärker anheben.

Am Ölmarkt wird vor dem Hintergrund der Konjunkturerholung in führenden Industriestaaten ein Anstieg der Fördermenge der Opec plus im August erwartet. Zuletzt sorgte aber die Ausbreitung der als ansteckender geltenden Delta-Variante des Corona-Virus und die Furcht vor neuen Maßnahmen zur Eindämmung für etwas Unsicherheit am Ölmarkt. In der Opec plus haben sich die Mitglieder des Ölkartells mit anderen wichtigen Förderländern organisiert, darunter Russland.