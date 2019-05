Rohstoffe: Ölpreise legen etwas zu

SingapurDie Ölpreise haben sich am Donnerstag etwas von ihrem Rücksetzer am Vortag erholt. Am Morgen legten die Notierungen für Rohöl aus den USA und der Nordsee zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 69,71 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 38 Cent auf 59,19 Dollar.