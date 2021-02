Rohstoffe Ölpreise markieren erneutes Jahreshoch

Seit Beginn der Woche befinden sich die Ölpreise in einem Höhenflug, angetrieben durch die Fortschritte bei den Corona-Impfungen in den USA und durch eine Reihe robuster Konjunkturdaten aus der größten Volkswirtschaft der Welt. Außerdem sorgte im Wochenverlauf eine insgesamt freundliche Stimmung an den internationalen Finanzmärkten für Rückenwind bei den Ölpreisen.