Rohstoffe Ölpreise nach starken Vortagsgewinnen kaum verändert

Darüber hinaus hatte zuletzt auch die Kursentwicklung am Devisenmarkt für Auftrieb beim Ölpreis gesorgt. Der US-Dollar war im Handel mit wichtigen Währungen unter Druck geraten und hatte an Wert verloren. Damit wird das in Dollar gehandelte Rohöl in Ländern außerhalb des Dollar-Raums günstiger, was für eine stärkere Nachfrage sorgt.