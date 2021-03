Rohstoffe Ölpreise notieren kaum verändert

Am Ölmarkt richten sich die Blicke mittlerweile verstärkt auf ein für diesen Donnerstag geplantes Online-Treffen der Opec mit den in der Opec plus verbündeten Förderstaaten, darunter Russland. Am Markt wird damit gerechnet, dass der Ölverbund an der bestehenden Förderbegrenzung festhält, um die Ölpreise zu stützen.