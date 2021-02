Rohstoffe Ölpreise verzeichnen leichtes Minus

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken. Sie bewegen sich aber weiter in der Nähe ihrer Höchstwerte seit gut einem Jahr. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 61,13 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank in ähnlichem Ausmaß auf 58,34 Dollar.