Rohstoffe: Ölschwemme gehört laut Opec der Vergangenheit an

LondonMit dem großen Überangebot am weltweiten Ölmarkt ist es der Opec zufolge vorbei. Die Lagerbestände der Industrieländer hätten im März nur noch bei neun Millionen Fass (1 Fass = 159 Liter) über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre gelegen, hieß es in einem Bericht der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) mit ihren 14 Mitgliedsstaaten am Montag.