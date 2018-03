Rohstoffe: Wie China den Ölhandel aufmischen will

FrankfurtChina ist zu Beginn dieser Woche mit einem eigenen Terminkontrakt in den Öl-Terminhandel eingestiegen. Damit wollen sich die Chinesen weiter am Rohstoffmarkt emanzipieren – und die Macht der zwei vorherrschenden Leitsorten am Ölmarkt, Brent und WTI, brechen und einen für ihren Markt relevanteren Preis etablieren. Der Preis für ein Barrel Öl soll künftig nicht mehr nur in Dollar, sondern eben auch in der chinesischen Landeswährung Yuan bemessen werden. Geht der Plan Chinas auf, könnte sein Einfluss weit über den Ölmarkt hinaus steigen.