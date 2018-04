Rubel-Verfall: Russen rennen zu Wechselstuben und kaufen Fernseher

Unterdessen scheint die russische Führung sich nicht weiter um die Währung zu sorgen. Die russische Zentralbankchefin sehe derzeit keinen Grund zum Eingreifen, auch wenn ihre Behörde eine Reihe von Maßnahmen in petto habe, um die Märkte zu stabilisieren, sagte sie am Dienstag. Es sieht so aus, als würden die Ereignisse als eine Art Markttest für die Stabilität der russischen Wirtschaft begriffen. So sagte auch der Pressesekretär der Regierung, Dmitrij Peskow, dass der Ausverkauf an den Börsen vor allem eine emotionale Reaktion auf die US-Sanktionen sei und dass es eine Korrektur an den Märkten geben werde, ohne jedoch auf mögliche Stabilisierungsmaßnahmen für die Märkte einzugehen.