Rückkehr der Tui-Aktie Welche Rolle spielt der Börsenstandort für Anleger?

Das hat sich zunächst einmal gelohnt: Am Montag kehrte Tui an den Börsenplatz Frankfurt zurück. Noch am selben Tag zog der Aktienkurs des Touristikkonzerns deutlich an. Zwischenzeitlich lag das Papier mehr als vier Prozent im Plus. Nach fast zehnjähriger Abstinenz wird die Tui-Aktie wieder im regulierten Markt der Börse Frankfurt gehandelt – nachdem Tui sie 2014 im Zuge der Fusion mit der britischen Tochter Tui Travel an die Londoner Börse geschickt hatte.