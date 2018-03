Rückkehr der Volatilität: Diese Investoren freuen sich über die unsicheren Aktienmärkte

Ibayashi kennt den japanischen Aktienmarkt genau. Dieser war einst so turbulent, dass er oft mit Schwellenländern verglichen wurde. Aber seit der globalen Finanzkrise wurde er viel stabiler. Die Bewertungen im Topix-Index glichen oft denen im US-Leitindex S&P. So stieg und fiel der Topix 2017 an nur vier Tagen um mehr als zwei Prozent. 2007 gab es solche Schwankungen noch an 24 Tagen.