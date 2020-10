Rückkehr ins Weiße Haus schon am Montag? Märkte hoffen auf Trumps Erholung

Wichtigstes Thema an den Märkten bleibt auch zum Wochenstart der Gesundheitszustand des US-Präsidenten Donald Trump. Nachdem die Börsen am Freitag aufgeschreckt auf die Nachricht der Corona-Erkrankung Trumps reagiert hatten, hat sich der Eurokurs zum Start in die Woche kaum bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1731 Dollar und damit in etwa so viel wie zum Wochenausklang. Der Dax legte in den ersten Handelsminuten der neuen Woche 1,1 Prozent zu auf 12.824 Punkte.