Rückversicherer: Swiss-Re-Tochter bei Börsengang bis zu 3,3 Milliarden Pfund wert

ZürichDer Rückversicherer Swiss Re treibt den Börsengang der Sparte ReAssure in London voran. Die Aktien sollen zu 280 bis 330 Pence platziert werden, wie der Konzern aus Zürich am Donnerstag mitteilte. An der Börse wäre ReAssure damit 2,8 bis 3,3 Milliarden Pfund (3,1 bis 3,7 Milliarden Euro) wert. Inklusive Mehrzuteilungsoption will Swiss Re bis zu rund 30 Prozent der Anteile an Investoren veräußern. Frisches Geld wird ReAssure im Rahmen der Transaktion, die im Juli über die Bühne gehen soll, nicht einsammeln.