Rückversicherungsaktien: Inflationsgewinner mit hohen Dividenden

Mit der Klimathematik hängt auch der zweite große Trend zusammen, auf den die Branche setzt: erneuerbare Energien. Sie bieten den Assekuranzen zwei Vorteile: Zum einen beteiligen sich die Versicherer selbst an Windkraft- und Solarprojekten. So will etwa die Münchener Rück ihre Investments in erneuerbare Energien von derzeit 1,7 Milliarden Euro in den nächsten Jahren auf mehr als 3,0 Milliarden aufstocken. Dazu kommt die Emission von Green Bonds – also Anleihen, deren Erlöse für Zwecke mit ökologischem Mehrwert eingesetzt werden – von weit mehr als zwei Milliarden Euro. Zweiter Vorteil: Anlagen zur Solartechnik, Windkraft und seit neuestem auch zur Herstellung von grünem Wasserstoff müssen versichert werden. Das erhöht nicht nur den Bedarf entsprechender Policen. Es macht diese Anlagen als Investment auch zugleich kalkulierbarer und sicherer.