Rüstungsaktien Mehr Rendite mit Hyperschall und Drohnen

Zuletzt brummte das Geschäft von CACI. Im ersten Quartal legte das Volumen an Regierungsaufträgen um gut 75 Prozent zu. Es ist wahrscheinlich, dass CACI auch weiterhin wächst. Kürzlich erhöhte das Unternehmen seine Umsatzprognose fürs Geschäftsjahr 2023 von 6,2 auf 6,5 Milliarden Dollar. In der Vergangenheit hat CACI seine Ziele zuverlässig eingehalten.



Lesen Sie auch: Warum Rheinmetall eine Fabrik in der Ukraine baut



Wer eine Aktie sucht, die kurzfristig einen großen Hebel auf politische Krisen wie in der Ukraine und rund um Taiwan hat, der sollte sich nicht für CACI entscheiden. Da haben Flugzeug- oder Panzerbauer wie Lockheed oder Rheinmetall mehr zu bieten. Der Charme von CACI liegt im konstanten Wachstum und der geringen Volatilität im Vergleich zur Branche.