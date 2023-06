Rüstungsaktien Rheinmetall, Lockheed und Hensoldt plötzlich in der Defensive

Die Zahlen von Sipri zeigen auch, dass ein Ende dieses Booms nicht in Sicht ist. Vor allem in Europa besteht enormer Nachholbedarf. Im vergangenen Jahr kletterten die Ausgaben um 9,5 Prozent – schneller als in den USA oder in China – auf 345 Milliarden Dollar. Das war der stärkste Anstieg seit Ende des Kalten Kriegs. Dabei hängt Deutschland mit plus 2,3 Prozent Wachstum auf 55,8 Milliarden Dollar sogar noch hinterher: Wenn Deutschland, so die Sipri-Forscher, den Rüstungsanteil an seiner Wirtschaftsleistung von 1,4 auf 2,0 Prozent erhöhen wolle, dürfte dies auf Jahre hinaus dynamisch steigende Rüstungsausgaben bedeuten.



Die globale Aufrüstung geht weiter. Rheinmetall hat von der Bundesregierung gerade einen Großauftrag über Artilleriemunition bekommen und wird im Sommer weitere 20 Schützenpanzer Marder in die Ukraine liefern. Hensoldt stattet ukrainische Hubschrauber mit neuer Sicherheitstechnik aus, beim US-Flugzeugbauer Lockheed geht die nächste Generation des Tarnkappenjets F-35 in Produktion. Dabei dürfte nicht nur Partner Northrop Grumman mit von der Partie sein, sondern womöglich auch Rheinmetall mit einem neuen Standort in Brandenburg.