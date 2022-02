Russlandkrise Bitcoin: Ideal, um Sanktionen zu untergraben

Denn Kryptowährungen sind dezentral, sie werden weder von einer Zentralbank noch von irgendeiner Regierung kontrolliert. Sie basieren auf der Blockchain, einem dezentralen Datenprotokoll, in dem Transaktionen gespeichert werden. Wer mit Bitcoin bezahlt, taucht in diesem Protokoll mit seiner Walletadresse auf, einer langen Folge von bis zu 35 Zahlen und Buchstaben. Weder ein Name noch eine Adresse sind dabei. Zahlungen sind folglich so schwer nachzuvollziehen, dass Verstöße gegen Sanktionen kaum auffallen.