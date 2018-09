Sanierungsgutachten geplant Anleger lassen Gerry Weber fallen

Der unter Druck geratene Modekonzern Gerry Weber lässt seine Sanierungsfähigkeit überprüfen und verschreckt damit seine Anleger. Die Aktie sackte am Montag in der Spitze um mehr als 27 Prozent auf drei Euro ab und markierte damit den tiefsten Stand seit 15 Jahren. Banken fordern bei angeschlagenen Unternehmen oft ein Sanierungsgutachten, bevor sie Kredite verlängern oder neue vergeben. Dabei nehmen externe Wirtschaftsprüfer einen Sanierungsfall unter die Lupe und prüfen, ob er zukunftsfähig ist. Ergebnisse sollen bis Mitte Oktober vorliegen. Die Verluste bei Gerry Weber waren in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres nochmals gestiegen.