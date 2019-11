Saudi Aramco Ein Liter Öl für zwei Cent – damit toppt der Kronprinz den Börsenwert von Microsoft

Selbst der Prinz ist wohl schon zurückgerudert, von einst über 2000 Milliarden auf nun 1700 Milliarden Dollar Unternehmenswert. Die unabhängigen Analysten des Hauses Sanford C. Bernstein & Co. haben das Unternehmen anhand der erwarteten Gewinne (zuletzt: 111 Milliarden Dollar pro Jahr) und Dividenden (erwartete Dividendenrendite: sechs bis sieben Prozent) bewertet. Laut Nachrichtenagentur Bloomberg bewerten Sanford C. Bernstein & Co. Saudi Aramco mit 1200 bis 1400 Milliarden. Unter 1200 Milliarden dürfte der Prinz nicht gehen, denn sonst wären am Ende ja Microsoft wertvoller, und Apple sowieso.