Die verbrieften Papiere sollen das gleiche umstrittene Privileg genießen, wie herkömmliche Staatsanleihen. Banken könnten sich diese also ohne Rücksicht auf ihre Eigenkapitalpolster auf die Bilanz laden. Ein kryptisches Kürzel, wie die Finanzmärkte es lieben, ist auch schon gefunden: SBBS soll das neue Finanzinstrument heißen. Es handelt sich um ein Wertpapier, das mit Staatsanleihen abgesichert ist. Nach allem, was bisher bekannt ist, sieht das Konzept so aus, dass jedes Euro-Land zunächst wie bisher eigene Staatsanleihen an interessierte Finanzinvestoren verkauft. In einem zweiten Schritt packen Investmentbanken die nationalen Anleihen in ein Wertpapier zusammen, gewichtet nach der Wirtschaftskraft der Euro-Mitgliedsländer. In dem verbrieften Wertpapier stecken dann etwa 17,9 Prozent deutsche und zwei Prozent griechische Anleihen.