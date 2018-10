Schlechte Quartalszahlen Renault-Aktien rutschen auf Drei-Jahres-Tief

Renault machte für den Umsatzrückgang im vergangenen Vierteljahr vor allem einen schwächeren Absatz in den Schwellenländern verantwortlich. Neben einem Nachfrageeinbruch in Indien, Argentinien und in der Türkei hat das Unternehmen zudem seine Geschäfte im Iran nach den US-Sanktionen beendet. Der Umsatz ging im dritten Quartal um 6 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro zurück, wie der VW-Konkurrent am Dienstag in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilte. Die Zahl der verkauften Autos stieg dagegen um knapp drei Prozent auf rund 892.000.