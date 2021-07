Schlechte Stimmung am Aktienmarkt Euro-Kurs weiter unter 1,18 Dollar

Der Kurs des Euros hat am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben und notiert bei knapp 1,18 Dollar. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1785 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1766 Dollar festgesetzt.