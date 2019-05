Schulden: Aussicht auf neuen Streit mit EU macht Italien-Anleger nervös

„Wenn Italien seinen bereits ohnehin hohen Schuldenberg noch höher auftürmen will, ist entscheidend, dass das Geld zukunftsorientiert an den richtigen Stellen ausgegeben wird“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. „Italien muss Wachstum, Arbeitsplätze und Infrastruktur fördern.“ Sollten die Anleger das Vertrauen in Italien verlieren, drohe eine „Schuldenkrise 2.0“.